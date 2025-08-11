Paganini: “Credo che il Napoli possa inserirsi per Lookman”

Paolo Paganini, giornalista RAI, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Paolo Paganini:

“Lookman al Napoli? Non è impossibile, lo disse Pierpaolo Marino alla RAI. Non credo che l’Inter investirà cinquanta milioni di euro per l’esterno. Penso invece che il Napoli possa inserirsi anche perché ha la disponibilità economica per chiudere l’affare. Partendo Giacomo Raspadori ora la società campana deve acquistare l’esterno e tutti gli indizi portano a Lookman.

Secondo me il Napoli non ha affondato per Nusa e Grealish perché è interessato a Lookman. La società azzurra chiuderà il calciomercato con quei due, tre acquisti che completeranno l’organico .

Scudetto? Il Napoli è un gradino e mezzo sopra le altre, ma occhio al Milan che ha solo il campionato e un grande allenatore come Allegri”.