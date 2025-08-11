Osservando l’amichevole…Si ritrova McT, si cerca Noa Lang

Il calcio d’agosto, si sa, ha valore molto relativo. Serve a mettere la classica benzina nelle gambe, a provare strategie e ruoli, a variare moduli. Il Napoli, comunque, molto meglio nelle ultime due uscite. Scrive il CdS: “Le ultime due partite, insomma, hanno prodotto le risposte che pretendeva Antonio Conte: attenzione, applicazione, vittorie. Ieri con l’handicap di un sole caldissimo e di una temperatura nemica dell’agonismo e degli indomiti spettatori del Patini. Ancora sold out. Inevitabili due cooling break. McTominay è probabilmente la vera notizia: ha corso senza sosta, segnato di precisione un gran bel gol dopo uno slalom tra due avversari (il primo dell’estate), ha dominato e contrastato tutti. L’infortunio è alle spalle. Minuti importanti p e r Gilmour e Lukaku (prima gioia anche per lui ) , Spina e Lucca. Mancano, invece, gli spunti attesi da Lang, dal 1′ a sinistra nel tridente con Neres a destra: Noa fatica ancora a saltare l’uomo, a creare iniziative pericolose e a produrre i famosi cross di cui è capace (solo uno davvero ottimo). Conte ha confermato il 4-3-3 e risparmiato tanti big sfruttati con il Girona: da De Bruyne a Lobotka, Anguissa, Politano, Di Lorenzo e Olivera. In porta Milinkovic-Savic: spettatore. Capitano, Mazzocchi: onore e gloria. Giovedì alle 18 ultima amichevole contro l’Olympiacos. Poi, sipario sul ritiro e testa al campionato: il 23 agosto c’è il debutto al Mapei con il Sassuolo.

Factory della Comunicazione