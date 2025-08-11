TURIN, ITALY - MAY 16: Fabio Miretti of Juventus runs with the ball during the Serie A match between Juventus and SS Lazio at Allianz Stadium on May 16, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Napoli, riprende il dialogo con la Juve per Miretti, la situazione

By Emilia Verde
L’esigenza di prendere un centrocampista si fa forte per il Napoli, ed è delle ultime ore la notizia della ripresa dei dialoghi con la Juventus per Fabio Miretti. Il Corriere dello Sport scrive: “Nel frattempo, dopo una parentesi riempita dai silenzi, si registrano nuovi contatti per Fabio Miretti, 21 anni, polivalente mezzala dotata di qualità tecniche e fisiche. Dopo aver inaugurato il dialogo con la Juventus, inizialmente attestata su una prima richiesta da 20 milioni a fronte di una proposta da 14, il Napoli s’è raffreddato e ha rimesso nei radar Yunus Musah del Milan, praticamente acquistato a inizio mercato per 25 milioni salvo poi sfumare nel nulla. Musah è richiesto dal Nottingham ma vorrebbe restare in Italia, e così Manna s’è messo a guardare e a riflettere. Nelle ultime ore, poi, ha riacceso i dialoghi per Miretti, a sua volta al lavoro con la Juve e ieri in campo contro il Borussia. Va da sé che in ognuno dei due casi comincia a venire fuori l’esigenza collettiva di una scelta definitiva: dentro o fuori in un clic”.

