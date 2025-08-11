Napoli, la situazione in ottica mercato

Musah è un assalto andato a vuoto già qualche settimana fa dopo il blitz in casa Milan: i rossoneri non abbassano le richieste ed è improbabile che il club azzurro accontenti il Milan sborsando 30 milioni.

Ovviamente, come ricorda Il Mattino, c’è il solito Miretti che pure non dispiace a Conte. Ma con la Juventus non è semplice trattare, infatti balla una bella differenza tra domanda e offerta. Non facile da colmare in queste ore calde di Ferragosto.

Intanto è fatta col il Bologna per il terzino Zanoli. P restito oneroso fissato a 1 milione con riscatto a 5 milioni. Ma prima va atteso l’arrivo di Juanlu. Intanto, Rrahmani ha confermato il suo no all’Arabia.