Napoli, la situazione in ottica mercato

By Simona Marra
Musah è un assalto andato a vuoto già qualche settimana fa dopo il blitz in casa Milan: i rossoneri non abbassano le richieste ed è improbabile che il club azzurro accontenti il Milan sborsando 30 milioni.

Ovviamente, come ricorda Il Mattino, c’è il solito Miretti che pure non dispiace a Conte. Ma con la Juventus non è semplice trattare, infatti balla una bella differenza tra domanda e offerta. Non facile da colmare in queste ore calde di Ferragosto.
Intanto è fatta col il Bologna per il terzino Zanoli. Prestito oneroso fissato a 1 milione con riscatto a 5 milioni. Ma prima va atteso l’arrivo di Juanlu. Intanto, Rrahmani ha confermato il suo no all’Arabia.
Nei giorni scorsi un altro affondo di emissari sauditi per il difensore kosovaro, ma gli agenti non hanno neppure preso in considerazione l’offerta. Anche perché per il Napoli è incedibile e in questo momento il club azzurro, dopo la cessione di Raspadori e Simeone, non mollerà i pezzi forti dell’organico.
