Napoli-Girona, la crescita di Lukaku, mezz’ora di alto livello per il belga

Il Napoli ha battuto sabato al Teofilo Patini di Castel Di Sangro, il Girona in amichevole, dove si è vista una squadra in crescita. Il Corriere dello Sport scrive: “La partita con il Girona, però, ha raccontato anche passi da gigante individuali: Romelu ha giocato una mezzora di alto livello, intensa nelle due fasi, feroce e intelligente, al servizio della squadra. E ieri con il Sorrento è arrivato il gol, il primo del precampionato: s’è sbloccato da finalizzatore e contro gli spagnoli s’è confermato ottimo rifinitore innescando il 2-0 di Kevin”.

