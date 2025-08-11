Napoli: con una coppia così, è tutto ancor più facile

Lukaku e De Bruyne hanno mostrato una grande intesa nella sfida contro il Sorrento, facendo ben sperare i tifosi del Napoli in vista del prossimo campionato.

Fonte: Il Mattino

IL FUTURO

Le prime uscite di ritiro (tra Dimaro e Castel di Sangro) avevano accentuato maggiormente le difficoltà di una squadra che soprattutto in fase difensiva era sembrata svagata e confusionaria, mentre la partita contro il Girona ha sposato inevitabilmente il focus sulla portata offensiva dell’attacco stellare di Antonio Conte. Ecco, ora spetterà all’allenatore riuscire a gestire le potenzialità della rosa, ruotando sapientemente gli interpreti a disposizione. Perché alla coppia dei sogni si aggiungono l’imprevedibilità dei dribbling di Lang, la sostanza del muscoli di Anguissa e la concretezza realizzativa di McTominay. Tra meno di due settimane inizia il campionato e dal quel momento non ci sarà più margine di errore. Ma fino a quel giorno (il 23 agosto c’è Sassuolo-Napoli) è davvero lecito sognare.