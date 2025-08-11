NewsCalcioNapoli

Napoli: con una coppia così, è tutto ancor più facile

Napoli: con una coppia così, è tutto ancor più facile

By Nicola Mirone
0

Lukaku e De Bruyne hanno mostrato una grande intesa nella sfida contro il Sorrento, facendo ben sperare i tifosi del Napoli in vista del prossimo campionato.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

IL FUTURO

Le prime uscite di ritiro (tra Dimaro e Castel di Sangro) avevano accentuato maggiormente le difficoltà di una squadra che soprattutto in fase difensiva era sembrata svagata e confusionaria, mentre la partita contro il Girona ha sposato inevitabilmente il focus sulla portata offensiva dell’attacco stellare di Antonio Conte. Ecco, ora spetterà all’allenatore riuscire a gestire le potenzialità della rosa, ruotando sapientemente gli interpreti a disposizione. Perché alla coppia dei sogni si aggiungono l’imprevedibilità dei dribbling di Lang, la sostanza del muscoli di Anguissa e la concretezza realizzativa di McTominay. Tra meno di due settimane inizia il campionato e dal quel momento non ci sarà più margine di errore. Ma fino a quel giorno (il 23 agosto c’è Sassuolo-Napoli) è davvero lecito sognare.

Potrebbe piacerti anche
News

Coppa Italia 2025-26, tutto il tabellone completo: il Napoli esordirà ai 16mi al…

News

Lady Raspadori da il suo addio a Napoli: “Ti porterò nel mio cuore”

News

Mercato, Gutierrez non sarà a Castel di Sangro: la situazione

News

Il mercato risponde ad una necessità: aumentare e strutturare la rosa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.