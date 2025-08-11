Miretti verso il Napoli: accordo vicino, ma Juve e azzurri trattano sul prezzo

Fabio Miretti, cresciuto alla Juventus e reduce da un anno in prestito al Genoa, è vicino al Napoli: il giocatore ha già detto sì, ma manca l’accordo tra i club.

La Juve chiede almeno 18 milioni garantiti più bonus, mentre il Napoli offre 14 milioni subito più 2 di bonus.

Il ds Manna lo conosce bene e Conte lo considera utile per rinforzare il centrocampo.

Miretti, classe 2003, è un prodotto del vivaio bianconero: fu scoperto da Luigi Milani a 9 anni e acquistato per 1.000 euro dal Cuneo.

Da giovane attaccante si è trasformato in centrocampista offensivo, distinguendosi per visione di gioco e tempi di passaggio.

A Genova ha convinto, dimostrando maturità e capacità di gestione delle partite in un contesto difficile.

Fonte: Gazzetta