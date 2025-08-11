BARCELONA, SPAIN - MARCH 10: Miguel Gutiérrez of Girona FC reacts during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and Girona FC at RCDE Stadium on March 10, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)
Mercato, Gutierrez non sarà a Castel di Sangro: la situazione

By Simona Marra
Miguel Gutierrez può oramai considerarsi un nuovo giocatore del Napoli, col direttore sportivo Giovanni Manna che oramai da giorni ha definito i dettagli del suo arrivo in maglia azzurra sebbene non ci siano ancora gli annunci.

 

 

Il laterale spagnolo, come scrive Tuttomercatoweb,  sarà acquistato dal Napoli dal Girona a titolo definitivo per una cifra di 18 milioni di euro più 2 di bonus, col totale che potrebbe così toccare i 20 milioni di euro.

In attesa degli annunci ufficiali del caso, i dubbi riguardano solo il giorno del suo arrivo al Napoli: secondo Sky Sport, il giocatore non dovrebbe raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro, prendendosi ancora qualche giorno per arrivare direttamente a Castel Volturno per l’ultima parte della preparazione precampionato.

 

 

Gutierrez è attualmente infortunato e per rivederlo in campo serviranno ancora alcune settimane di recupero, oltre ovviamente alla ripresa agonistica sul campo. Dalle prime indicazioni, in attesa di esami più approfonditi una volta che sarà arrivato in Italia, il giocatore dovrebbe essere ufficialmente a disposizione di Antonio Conte per scendere in campo a partire dalla metà di settembre, verosimilmente dopo la prima sosta per le Nazionali.

