Lady Raspadori da il suo addio a Napoli: “Ti porterò nel mio cuore”

Dopo i saluti e i ringraziamenti di Jack Raspadori, arrivano anche quelli della sua compagna Elisa, che ha dedicato queste parole alla loro esperienza a Napoli:

“Cara Napoli,

Sono, anzi, siamo arrivati qui 3 anni fa senza aspettative e la tua autenticità ci ha sorpresi.

Per me sei stata casa, la prima casa dove io e Giacomo siamo andati a convivere.

Per me sei stata lavoro, qui ho iniziato a lavorare e ho aperto la partita iva.

Per me sei stata felicità, la gioia nel veder Giacomo vincere due scudetti.

Per me sei stata premura, infatti abbiamo adottato qui il nostro cagnolino, Birillo.

Per me sei stata maternità, Camilla è nata e cresciuta (per il suo primo anno di vita) qui, a Napoli.

Per me non sei mai stata solitudine, imbarazzo o paura..

anzi sei sempre stata sorpresa, gioia e serenità.

Qui ho vissuto tappe fondamentali della mia vita e mi hai insegnato a viverle senza troppa pesantezza. Per questo, ti porterò sempre nel mio cuore, come porterò sempre tutte le persone magnifiche che ho conosciuto.

Quindi posso solo che dire GRAZIE NAPOLI!

Elisa”