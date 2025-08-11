NewsCalcioIn Evidenza

Juanlu-Napoli, continuano i contatti con il Siviglia

By Simona Marra
0

Sono ripresi i contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato da Sky Sport e Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis continua a voler regalare un esterno di ruolo ad Antonio Conte e il prescelto è, ormai da diversi giorni, lo spagnolo. Il difensore viene valutato dagli andalusi 20 milioni di euro, con i partenopei che non si muovono dalla propria offerta di 17.

Ma sanno che l’intenzione della società proprietaria del suo cartellino è quella di cederlo.

 

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029, ma il Siviglia ha necessità di incassare per fare mercato e rinforzarsi. L’obiettivo minimo per la prossima stagione è quello della salvezza, ma il blasone del club impone di provare anche a raggiungere traguardi più ambiziosi.

