NewsCalcioMercato

Inter e Napoli a confronto per Lookman: attesa e strategie in corso

By Emanuela Menna
0

L’Inter segue con calma la situazione di Lookman, considerandolo un’opportunità ma non una priorità grazie alle alternative già presenti in attacco (Pio Esposito, Bonny e la coppia Thuram-Lautaro).
La trattativa può andare oltre Ferragosto, ma non all’infinito.
Il Napoli aveva mostrato interesse per il nigeriano come possibile erede di Kvaratskhelia, ma si è fatto da parte per il forte legame tra Lookman e l’Inter.
Se la situazione dovesse arenarsi, De Laurentiis potrebbe tornare alla carica con un’offerta importante, anche se al momento l’Atalanta resta restia a cedere in Italia.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, idee e sogni per la fascia sinistra: Gutierrez in pole, spunta anche…

News

SSC Napoli presenta la terza maglia per la stagione 2025/2026

News

Napoli, Juanlu e Gutierrez nel mirino: De Laurentiis attende il momento giusto

News

Miretti verso il Napoli: accordo vicino, ma Juve e azzurri trattano sul prezzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.