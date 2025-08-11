Inter e Napoli a confronto per Lookman: attesa e strategie in corso

L’Inter segue con calma la situazione di Lookman, considerandolo un’opportunità ma non una priorità grazie alle alternative già presenti in attacco (Pio Esposito, Bonny e la coppia Thuram-Lautaro).

La trattativa può andare oltre Ferragosto, ma non all’infinito.

Il Napoli aveva mostrato interesse per il nigeriano come possibile erede di Kvaratskhelia, ma si è fatto da parte per il forte legame tra Lookman e l’Inter.

Se la situazione dovesse arenarsi, De Laurentiis potrebbe tornare alla carica con un’offerta importante, anche se al momento l’Atalanta resta restia a cedere in Italia.