Improta: “De Bruyne è un leader nel vero senso della parola”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e dirigente calcistico, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, analizzando lo stato di forma della squadra azzurra.

Ecco le parole di Gianni Improta:

“Diciamo la verità,i carichi di lavoro sono massacranti ed è bello vedere il pubblico incitare i tifosi quando i giocatori si impegnano in questi lavori, quando passano sotto le tribune durante le ripetute sulla lunga distanza. Il gruppo segue Conte alla lettera, siamo ancora al famoso calcio d’agosto, senza brillantezza, ma a buon punto per ciò che serve per avere benzine nel motore.

Il Napoli va avanti per circa un tempo, diciamo 45’, bisognerà migliorare, ma ora i carichi diminuiranno, si andrà sulla velocità e la potenza e mi auguro di vederli brillantissimi col Sassuolo, diciamo almeno al 70-80%. De Bruyne? Più che parlare va visto, è un leader nel senso della parola, prende per mano la squadra, detta i movimenti, incita i compagni, si è calato nel ruolo sin da quando è stato annunciato. E’ un professionista di quelli che ha capito dov’è arrivato e dà personalità, visione, va in rete, gioca a tutto campo”.