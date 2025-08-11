NewsCalcioIn Evidenza

Improta: “De Bruyne è un leader nel vero senso della parola”

Improta: "De Bruyne è un leader nel vero senso della parola"

By Nicola Mirone
0

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e dirigente calcistico, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, analizzando lo stato di forma della squadra azzurra.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Gianni Improta:

Diciamo la verità,i carichi di lavoro sono massacranti ed è bello vedere il pubblico incitare i tifosi quando i giocatori si impegnano in questi lavori, quando passano sotto le tribune durante le ripetute sulla lunga distanza. Il gruppo segue Conte alla lettera, siamo ancora al famoso calcio d’agosto, senza brillantezza, ma a buon punto per ciò che serve per avere benzine nel motore.

Il Napoli va avanti per circa un tempo, diciamo 45’, bisognerà migliorare, ma ora i carichi diminuiranno, si andrà sulla velocità e la potenza e mi auguro di vederli brillantissimi col Sassuolo, diciamo almeno al 70-80%. De Bruyne? Più che parlare va visto, è un leader nel senso della parola, prende per mano la squadra, detta i movimenti, incita i compagni, si è calato nel ruolo sin da quando è stato annunciato. E’ un professionista di quelli che ha capito dov’è arrivato e dà personalità, visione, va in rete, gioca a tutto campo”.

Potrebbe piacerti anche
News

Sky – Il Napoli per gli esterni pensa ad un clamoroso ritorno

News

Napoli: con una coppia così, è tutto ancor più facile

News

Coppa Italia 2025-26, tutto il tabellone completo: il Napoli esordirà ai 16mi al…

News

Lady Raspadori da il suo addio a Napoli: “Ti porterò nel mio cuore”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.