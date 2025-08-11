Il Mattino – Romelu/KDB, movimenti collaudati. Prima e dopo il gol

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si conoscono a memoria e anche quando si invertono i ruoli (il 9 serve l’assist all’11) la magia resta la stessa, immutata, vincente. Più di un feeling, più di una semplice intesa. Ecco perché dopo il primo gol di De Bruyne con la maglia del Napoli – arrivato proprio su passaggio dell’amico e compagno – i due si cercano e festeggiano insieme realizzando una sorta di vera e propria coreografia, che di fatto certifica quell’unione che fa ben oltre il calcio.

L’INTESA

È questa la coppia di cui aveva bisogno il Napoli per ripartire alla grande, la benzina giusta per far salire i giri del motore all’alba di una stagione che sarà tanto complicata quanto avvincente. Antonio Conte ha chiesto (e continua a chiedere) ai suoi ragazzi un impegno in più, aggiungendo stimoli e ripetendo fino alla nausea che ci sono nuove pagine da scrivere. Nella storia del club azzurro le coppie-gol sono sempre state alla base dei successi. Fu così con Maradona e Careca alla fine degli anni ‘80, è stato così con Kvara e Osimhen nell’indimenticabile stagione del terzo scudetto e adesso tutto porta alla nuova coppia: De Bruyne-Lukaku. Questione di affinità elettive, oltre che linguistiche. Le due stelle che oggi hanno il compito di illuminare il cammino degli azzurri sono amici prima ancora che compagni di squadra. Sono cresciuti insieme nelle nazionali giovanili del Belgio (addirittura si conoscono da quando avevano 13 anni e nel tempo hanno affinato un’intesa che è diventata perfetta) e adesso si ritrovano a vestire la stessa maglia anche nel club. Fonte: Il Mattino