Gutierrez-Napoli, restano da limare solo alcuni dettagli

Il Napoli sta per chiudere un altro colpo in entrata, Miguel Gutierrez, esterno del Girona, club col quale si è allo scambio di documenti. Il Corriere dello Sport scrive: “Tutto fila liscio sull’altro fronte iberico. Catalano, per la precisione: procede spedito lo scambio dei documenti ancora con il Girona per Miguel Gutierrez, 24 anni, l’esterno sinistro in attesa di conoscere il piano di volo per l’Italia. Operazione chiusa sulla base di 18 milioni più uno di bonus e macchina organizzativa al lavoro per pianificare le visite mediche. I club hanno anche provato a metterle oggi sulle rispettive agende, ma restano da limare un po’ di dettagli. Oggi a Madrid, invece, visite per Giacomo Raspadori con l’Atletico”.

