Gazzetta- Clamoroso: Chiesa incedibile per il Liverpool

Si complica la caccia all’esterno sinistro per il Napoli. La versione online della Gazzetta dello Sport, infatti, riferisce che Federico Chiesa è incedibile per il Liverpool.

Factory della Comunicazione

“In realtà la società inglese non ha mai considerato Chiesa sul mercato. Anzi, in quei frangenti voci autorevoli facevano notare che Federico era rimasto a casa esclusivamente perché alcune noie muscolari consigliavano una sua tabella di lavoro a parte, senza impegni agonistici. Sulle prime sembrava la classica versione diplomatica per raffreddare il mercato e magari provare ad accendere un’asta attorno a lui nel finale, quando gli acquirenti sono disposti a spendere di più. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per ritagliarsi un posto da protagonista e giocarsi la possibilità di tornare titolare anche in maglia azzurra. Allo stesso tempo anche l’Inter ha valutato la candidatura del figlio d’arte impostosi nella Fiorentina. Ma questo stop complica tutti i piani italiani. Almeno per il momento”.