Gazzetta- Clamoroso: Chiesa incedibile per il Liverpool

Si complica la caccia all’esterno sinistro per il Napoli. La versione online della Gazzetta dello Sport, infatti, riferisce che Federico Chiesa è incedibile per il Liverpool.

“In realtà la società inglese non ha mai considerato Chiesa sul mercato. Anzi, in quei frangenti voci autorevoli facevano notare che Federico era rimasto a casa esclusivamente perché alcune noie muscolari consigliavano una sua tabella di lavoro a parte, senza impegni agonistici. Sulle prime sembrava la classica versione diplomatica per raffreddare il mercato e magari provare ad accendere un’asta attorno a lui nel finale, quando gli acquirenti sono disposti a spendere di più. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per ritagliarsi un posto da protagonista e giocarsi la possibilità di tornare titolare anche in maglia azzurra. Allo stesso tempo anche l’Inter ha valutato la candidatura del figlio d’arte impostosi nella Fiorentina. Ma questo stop complica tutti i piani italiani. Almeno per il momento”.

