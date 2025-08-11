Senza categoriaCalcioMercato

Dopo l’addio di Raspadori, Lucca e Lukaku potrebbero non bastare in attacco

Giacomo Raspdori è già a Madrid per svolgere le visite mediche per poi diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, ma così l’attacco azzurro potrebbe avere bisogno di un rinforzo. La Gazzetta dello Sport scrive: “Giacomo Raspadori è sbarcato ieri a Madrid, stamattina sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto con l’Atletico. Semplice, rapido, non proprio indolore. Già perché ora il Napoli si ritrova in una strana condizione: la seconda rivoluzione ha viaggiato veloce, ha portato a rinforzare la rosa e ad allungare le rotazioni. Però, a conti fatti, resta l’attacco la grande incognita. Raspa e Simeone via dopo Kvara e Osimhen, l’attacco del terzo scudetto praticamente cancellato e una strategia che in questo momento – vero o no? – non prevederebbe un nuovo innesto offensivo. Quantomeno non è considerato prioritario dal club. Sarà, ma qualcosa non torna e nemmeno lo spostamento in avanti di un top player come De Bruyne riesce a far quadrare i conti. E i soli arrivi di Lucca e Lang potrebbero non bastare”.

