Dopo Gutierrez, il Napoli pesca ancora in casa del Girona

Il Napoli si muove sul mercato, in attesa che si porti a buon fine trattative come quella che riguarda Miguel Gutierrez, ma non è l’unico nome che suscita interesse nel Girona. Il Mattino scrive: “Il Napoli nel faccia a faccia con il Girona dell’altro giorno, non ha parlato solo degli ultimi dettagli da sistemare (e non ancora sistemati) per Miguel Gutierrez. Ha anche chiesto informazioni su Arnau Martinez, terzino destro, classe 2003 e quindi under in ottica liste. Non ancora una trattativa, ma solo un sondaggio, in attesa che da Siviglia arrivi la risposta da parte del ds Antonio Cordon che continua a dire che non bastano i 17 milioni messi sul tavolo per Juanlu. Tra l’imbarazzo degli intermediari italiani che erano sicuri che con quel prezzo l’esterno spagnolo sarebbe approdato al Napoli”.

Factory della Comunicazione