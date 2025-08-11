Coppa Italia 2025-26, tutto il tabellone completo: il Napoli esordirà ai 16mi al Maradona

Ecco il tabellone completo della Coppa Italia 2025/2026 con il Napoli che entrerà nella competizione dai sedicesimi di finale.

Riparte la Coppa Italia. Nel match inaugurale, la Virtus Entella ha eliminato la Ternana con un netto 4-0.

A seguire, nel derby tra Padova e Vicenza, i secondi si sono imposti per 2-0. In serata spazio a Pescara-Rimini e Audace Cerignola-Avellino, due match finiti 1-0 rispettivamente per Pescara e Audace Cerignola che avanzano quindi ai 32esimi.

Nel prossimo turno entreranno Milan, Como, Torino, Udinese alle quali si aggiungono anche Genoa, Verona, Cagliari, Parma e Lecce. In più le retrocesse dalla Serie A, ovvero Empoli, Venezia e Monza.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia 2025/26.

Coppa Italia 2025-26, i preliminari

Virtus Entella-Ternana: 4-0

Padova-Vicenza: 0-2

Pescara-Rimini: 1-0

Avellino-Audace Cerignola: 0-1

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)

Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)

Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)

Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)

Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)

Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)

Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)

Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)

Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)

Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)

Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)

Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)

Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)

Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)

Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)

Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)

Coppa Italia, 16esimi e gli ottavi di finale

Le sedici squadre classificate dai 32esimi di finale si sfideranno poi tra di loro per determinare le otto qualificate al turno successivo. Agli ottavi poi queste squadre affronteranno i club già direttamente qualificati dalla Scorsa Serie A.

Tra queste ci saranno quindi Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina che giocheranno in casa la loro prima partita nella competizione.

Fonte: Di Marzio