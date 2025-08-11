NewsCalcioMercato

“CdS Campania” – “BELGA NAPOLI”. Kevin e Rom i leader invisibili

By Giuseppe Sacco
0

Factory della Comunicazione

Finalmente insieme anche in un club

Protagonisti indivisibili nel Belgio si sono scambiati in tutto 19 assist

 

 

 

 

Amici d’infanzia, leggende della nazionale: la loro prima volta un privilegio esclusivo dei tifosi azzurri

 

Mano destra batte mano destra due volte, poi si stringono e le due braccia vanno in alto con gli indici puntati verso il cielo. Lukaku chiama, De Bruyne risponde: assist di Big Rom e gol di KDB. Un ritratto fiammingo, un grande classico della scuola belga che i tifosi della nazionale conoscono a memoria e che il popolo azzurro ha osservato dal vivo per la prima volta sabato, nel corso dell’amichevole vinta contro il Girona nel segno di Rom e Kev. Due campioni, due amici d’infanzia, due leggende del Belgio che si sono soltanto sfiorati con il Chelsea più o meno dodici anni fa e che oggi, a sorpresa se non incredibilmente, sono finalmente riusciti a giocare nello stesso club in Serie A. Nel finale di due splendide carriere. Stagione di grazia calcistica e mercato 2025-2026: prima il Napoli, la difesa dello scudetto e il ritorno in Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa in Arabia; e a giugno il Mondiale tra Canada e Stati Uniti. Uniti come loro.  Fonte: CdS
