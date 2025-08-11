NewsCalcioIn Evidenza

Carratelli: “Impressionato da De Bruyne e McTominay ma anche da…”

Il noto giornalista Mimmo Carratelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le parole di Mimmo Carratelli:

Ho avuto modo di guardare con grande attenzione i calciatori del Napoli. Chi mi ha impressionato maggiormente? Facile dire Kevin De Bruyne, ma non lo scopriamo certamente ora perché la sua carriera vale molto più di mille parole. Scott McTominay ha fatto vedere subito le sue qualità. Quando entra lui in campo si vede subito, scoppia la tempesta.

Sono rimasto letteralmente impressionato invece da Hasa. Sarà anche piccoletto, ma ha grandi qualità. Bravo nella tecnica, ma è anche molto tenace. Non ci sta a perdere il pallone, lotta subito per recuperarlo. Chi mi ha deluso? Presto per dirlo. Diciamo che da Lorenzo Lucca mi aspetto di più, ma sta comunque segnando e quindi mi ha già smentito”.

 

