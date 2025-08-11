NewsCalcioIn Evidenza

Calciomercato Napoli: l’ultima idea viene dal Portogallo

By Nicola Mirone
Calciomercato Napoli, Manna ha puntato i fari sulla Liga Portugal per garantire il prossimo rinforzo ad Antonio Conte.

Dopo la cessione di Giacomo Raspadori il Napoli è a caccia di un calciatore su cui puntare per rinforzare la squadra. Come riferito da Sky Sport si guarda anche la Liga portoghese:

Giovanni Manna ed Antonio Conte saranno impegnati in incontri per scegliere se andare su due centrocampisti o un centrocampista ed un esterno. Nel mezzo, le alternative dal mercato non mancano: ci sono Yunus Musah, Fabio Miretti e non solo. Il primo è stato molto vicino a giugno, mentre adesso bisogna fare i conti con il Nottingham Forest che offre trenta milioni. Il secondo è trattato dal Napoli per quattordici, ma manca l’intesa sui bonus.

L’ultima idea viene dal Portogallo: è Florentino Luis del Benfica, altro nome al vaglio al pari di Giovanni Fabbian del Bologna. Il Napoli ha preso Miguel Gutierrez come terzino sinistro ed attende sempre di chiudere per Juanlu Sanchez sulla fascia destra. Nel frattempo, si ragiona su come muoversi negli altri reparti, e non è detto che si decida di acquistare un nuovo esterno d’attacco sulla fascia mancina”.

