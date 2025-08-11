NewsCalcioMercato

Braccio di ferro Juanlu/Siviglia, titolare contro il Tolosa. Il Napoli fermo nella sua offerta

By Giuseppe Sacco
Per la verità anche i campioni d’Italia sono fermi e decisi: l’offerta da 17 milioni non prevede nuovi rilanci a dispetto della richiesta di 20, e tra l’altro vanno sistemate anche le commissioni. Per la cronaca, nel corso delle varie call gli spagnoli hanno chiesto in serie anche una percentuale sulla futura rivendita (10%) e l’indennità di formazione (un milione). La volontà del calciatore, però, è ferma: vuole il Napoli. In questa guerra di nervi, nel frattempo, s’è inserito Almeyda, allenatore legittimamente preoccupato dalle vicende di mercato: l’affare non decolla? Juanlu titolare e fuori all’intervallo. Se lo stallo dovesse perdurare, e se la questione dovesse naufragare dopo due mesi di lavoro, attesa e strategie, ancora dalla Spagna emerge un profilo alternativo ritenuto interessante: Arnau Martinez del Girona, 22 anni, in campo sabato nell’amichevole del Patini. Di conseguenza, è in stand-by anche la cessione di Zanoli al Bologna (definita).  Fonte: CdS

