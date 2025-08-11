NewsCalcioRassegna Stampa

Be Bruyne: gol e assist contro il Girona, semplicemente il migliore in campo

Il Napoli quest’anno potrà contare, fra gli altri, su un grande campione, che sta dimostrando anche nelle amichevoli estive di essere la marcia in più. Kevin De Bruyne, migliore in campo contro il Girona, ha fatto solo quello che sa fare meglio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kevin, a sua volta il migliore in campo proprio (come contro il Brest): due gol e l’assist a Di Lorenzo da calcio d’angolo, il sacrificio, la leadership nelle scelte e in un calcio di un altro pianeta. Non doveva certo dimostrare di essere un fuoriclasse autentico, lo sanno tutti. E così, s’è soltanto limitato a essere se stesso”.

