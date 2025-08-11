CalcioNapoliNews

Affondo arabo, ma c’è chi dice no: Rrahmani, per esempio

By Gabriella Calabrese
C’è chi dice “no”. No, non è la celebre canzone di Vasco Rossi, è la posizione di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ad un possibile futuro in Arabia. Il capitano della nazionale kosovara ha ribadito il suo no ad un’offerta araba, Lo si legge sul quotidiano partenopeo, Il Mattino: “Nei giorni scorsi un altro affondo di emissari sauditi per il difensore kosovaro, ma gli agenti non hanno neppure preso in considerazione l’offerta. Anche perché per il Napoli è incedibile e in questo momento il club, dopo la cessione di Raspadori e Simeone, non mollerà i pezzi forti”. 

