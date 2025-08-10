Visite mediche per Raspadori, ecco quando

Anche la storia di Giacomo Raspadori al Napoli è giunta alla fine, con il suo trasferimento all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, è atteso domani per le visite mediche, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Per completare tutte le questioni spagnole, domani andranno in scena a Madrid le visite di Giacomo Raspadori con l’Atletico. Dopo la cessione di Jack, 22 milioni più 3 di bonus e un milione di indennizzo, s’è riaperta anche la caccia al centrocampista. Con nuova altalena in atto”.

