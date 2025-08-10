CalcioNapoliNews

Vice Di Lorenzo: il nome nuovo lo offre ancora una volta il Girona

Il Napoli cerca un vice Di Lorenzo ed ha individuato in Juanlu Sanchez il profilo adatto. Il club non molla, ma visti i tempi già lunghi per la trattativa, sta vagliando anche altre soluzioni e potrebbe “ripescare” nel Girona. Lo afferma l’esperto di mercato, Matteo Moretto. Il nome nuovo, infatti, è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona, classe 2003 e quindi Under per le liste. Al momento non c’è una trattativa concreta, ma il club partenopeo ha inserito il suo profilo nella lista dei possibili obiettivi.

