Vesuvio, se le mani sono umane, sono mani assassine!

Sai che stai arrivando a casa perchè ad un certo punto sua maestà si erge. Aereo, nave, treno, auto, non importa, lui accompagna il tuo rientro, lui ti dà il bentornato. Non una semplice montagna, ma la montagna, quella cantata in melodiose canzoni. Il Vesuvio è così, fa parte di te, è una presenza solida, ingombrante, pericolosa, ma è qualcosa che cerchi con lo sguardo, che ti rappresenta, che rispetti. Per questo, vederlo soccombere, bruciare, ti fa mancare il fiato e non per colpa del caldo o dell’aria pesante. Roghi, km di fuoco, fiamme che devastano tutto ciò che trovano, terra, vegetazione, animali, tutto. Sembra banale e populistico, ma è come se bruciasse qualcosa di familiare, di molto caro, fa male. Male assaje. Lui, il maestoso che improvvisamente diventa debole. Lui, che viene “sbeffeggiato ed invitato ad eruttare” per provocare danni e dolore da gente negli stadi che non sa di cosa parla, un simbolo, il simbolo, oltraggiato e stavolta non da un “manipolo di imbecilli”. E’ solo la natura? C’è la mano dell’uomo? C’è la sua mano assassina? Al momento pare che non ci siano certezze…e, chi vi scrive, non può non sperare che la specie umana non c’entri niente, niente…Da venerdì sera si vedono fuoco, fiamme e fumo, nella giornata di ieri, vista la vastità del focolaio, il pericolo era giunto a ridosso delle abitazioni, oggi, grazie al decreto per la mobilitazione nazionale firmato dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sono operative le forze anche di altre Regioni italiane (il Veneto è stata una delle prime ad inviare squadre e mezzi) e la situazione sta migliorando…Intanto, la Procura di Nola ha aperto un fascicolo sui roghi, e sul territorio sarà impiegata una task force investigativa specializzata, composta da militari con competenze tecniche e investigative per individuare le cause e accertare eventuali responsabilità penali. C’è l’uomo dietro tutto questo dolore? Ripeto, c’è l’uomo? C’è l’ombra dei piromani? Com’è che abbiamo smesso di proteggere ciò che amiamo? Se dietro tutta questa devastazione c’è l’affare delle bonifiche, siate maledetti…

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja