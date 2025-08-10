Ultim’ora: Juanlu titolare nell’amichevole Tolosa-Siviglia
La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu sembra complicarsi. Dopo aver respinto l’ultima offerta ufficiale da parte della società azzurra, gli spagnoli schiereranno il laterale destro titolare nell’amichevole che disputeranno contro il Tolosa.
🚨 Nuestro XI para medirnos al @ToulouseFC ⚪️🔴
Nyland; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio y Akor.#WeAreSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/HYOWgUuzMh
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 10, 2025