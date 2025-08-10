NewsCalcioIn Evidenza

Ultim’ora: Juanlu titolare nell’amichevole Tolosa-Siviglia

By Giovanni Esposito
0

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu sembra complicarsi. Dopo aver respinto l’ultima offerta ufficiale da parte della società azzurra, gli spagnoli schiereranno il laterale destro titolare nell’amichevole che disputeranno contro il Tolosa.

 

