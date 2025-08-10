Adnkronos News

Trump: “Homeless via da Washington, devono andarsene”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Donald Trump 'caccia' gli homeless da Washington. Il presidente degli Stati Uniti annuncia una conferenza stampa in cui, nella giornata di lunedì 11 agosto, illustrerà i provvedimenti e la strategia per "rendere la nostra capitale più sicura e più bella che mai". Nelle ultime settimane, Trump ha criticato la gestione dell'ordine pubblico a Washington, stigmatizzando la situazione anche nella zona della Casa Bianca. "Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale. I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine", scrive il presidente su Truth facendo riferimento alle politiche per il contrasto all'immigrazione illegale.  "Siamo passati da milioni di ingressi a zero negli ultimi mesi. Qui sarà più facile, siate pronti. Non ci sarà più nessun 'signor gentile'. Rivogliamo la nostra capitale", conclude. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina-Russia, Vance: “Accordo non farà felici Kiev e Mosca”

Adnkronos News

Sinner a Cincinnati con il manicotto: “Non lo utilizzo per moda”

Adnkronos News

Jesolo, auto finisce nel fiume: grave bambino di 5 anni

Adnkronos News

Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.