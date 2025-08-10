CalcioNapoliNews

Si raffredda la pista Miretti, torna in auge Yunus Musah

Si è “raffreddata” la pista che portava a Fabio Miretti per la mediana azzurra e, contemporaneamente, è ritornata in auge quella che porta a Musah…Scrive il CdS: “Yunus Musah, 22 anni, centrocampista statunitense del Milan che in apertura di campagna acquisti è stato vicinissimo a integrare la rosa dei campioni d’Italia. Sarebbe stato un affare da 25 milioni; poi il Napoli si ritirò. Negli ultimi giorni, però, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l’idea è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l’inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l’aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni.”

