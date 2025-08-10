Serie A Women’s Cup, la nuova competizione in diretta su Sky e Now. Il Napoli nel girone A

La Coppa è riservata alle 12 squadre di Serie A: le bianconere inaugureranno il palinsesto alle 20.30. I match non trasmessi da Sky saranno visibili su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma della Federazione, la finale anche su Rai 2

Factory della Comunicazione

Ad agosto riparte anche la Serie A femminile, e lo fa con una competizione tutta nuova: la Serie A Women’s Cup. Un torneo che anticipa il campionato, al via ad ottobre, e che vedrà impegnate le 12 squadre di Serie A divise in tre gironi da quattro. L’entusiasmo per il calcio femminile – alimentato dalla storica semifinale della Nazionale all’Europeo in Svizzera – trova conferma tra i broadcaster: la Serie A Women’s Cup, infatti, sarà trasmessa in diretta su Sky e Now, con la Rai che ha acquistato i diritti per la finale in programma nel weekend del 27-28 settembre. La prima gara trasmessa sarà la sfida tra Parma e Juventus, in campo il 22 agosto alle 20.30.

Si parte

Le partite inaugurali della manifestazione saranno Genoa-Inter e Ternana Women-Roma, in programma il 22 agosto alle 18.30: tutti i match che non saranno trasmessi da Sky potranno essere visti sulla piattaforma Ott della Federazione, Vivo Azzurro Tv. “Gli accordi con Sky e Rai per la trasmissione delle partite della Serie A Women’s Cup testimoniano l’interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante – dice la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Stiamo vivendo un’estate di emozioni meravigliose grazie alle Azzurre, che ritroveremo in campo da venerdì 22 agosto insieme a tante calciatrici straniere che hanno partecipato all’Europeo e tesserate con i nostri club. La vivacità del mercato della Serie A Women è un segnale importante per il calcio italiano, sempre più riconosciuto e riconoscibile anche all’estero, e sono convinta che la stagione che è alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo che si è generato intorno alla nostra Nazionale”.

I gironi Il format della nuova coppa prevede quattro gironi da quattro con gare di sola andata, due semifinali in gara unica e la finale di fine settembre. Di seguito i gironi della Serie A Women’s Cup: