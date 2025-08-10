RIVIVI LIVE – Amichevole Napoli-Sorrento (4-0) Squadra più convincente

Premi f5 pr aggiornare la pagina

45+2 Fine gara

41′ Esce Lang entra Ambrosino

39′ BigRom segna il 4-0 per il Napoli a due passi dalla porta su assist di Zanoli.

34′ Al minuto 79 entra Coli Saco ed esce Luis Hasa.

30′ GOOOOOLLLLLLLLLLLLLL Lukaku dopo magia di Vergara

25′ Cambi per il Napoli: dentro Contini, Obaretin, Lukaku e Vergara. Fuori Beukema, Milinkovic Savic, Lucca e Spinazzola.

22′ Cooling break

20′ Lang prova l’imbucata per McTominay: palla sul fondo.

16′ Cambi per il Sorrento: fuori Solcia, Plescia e Franco. Dentro Russo, Matera e Shaw.

12′ Il portiere del Sorrento nega il raddoppio a Lucca

5′ Fase di fraseggio all’inizio del secondo tempo tra Napoli e Sorrento. Pressing asfissiante degli azzurri

Batte il Napoli

Cambi per il Sorrento: fuori Cuccurullo, D’Ursi, Colombini, Del Sorbo, Di Somma. In campo Potenza, Riccardi, Esposito, Harrasser e Carillo.

Per il Napoli fuori Neres, entra Zanoli.

SECONDO TEMPO

45+2 Fine primo tempo. Gli azzurri in pieno controllo del gioco, rossoneri mai pericolosi.

chiamati 2 minuti di recupero

38′ Contatto sospetto in area tra Lang e un difensore del Sorrento. Fallo non fischiato

36′ Gran tiro di Gilmour su assist di Lang. Parata straordinaria di Del Sorbo che devia in calcio d’angolo.

32′ Fallo su Lorenzo Lucca e punizione dal limite per il Napoli. McTominay tira, ma Del Sorbo para.

31′ Da calcio d’angolo Scott di testa non centra lo specchio della porta

30′ Fallo duro del numero 8 MCT su Cangianiello: cartellino giallo per lo scozzese.

28′ Lang tira dalla sinistra e calcia largo sul secondo palo.

25′ – Cooling break a metà del primo tempo, gioco fermo.

20′ In gol con un tiro violento McTominy

10′ Terzo gol in quattro partite di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli. Cross di Spinazzola e il 27 azzurro gonfia la rete di testa.

7 – Neres alto sulla traversa-Dopo un palleggio prolungato al limite dell’area di rigore, David Neres spara alto sulla traversa.

4 – Rigore non fischiato-Contato tra Del Sorbo e Lucca in area di rigore. Penalty non fischiato dall’arbitro

2 – Fallo del Sorrento- Colpo al volto di Cangianiello su Gilmour. Palla agli azzurri sulla trequarti avversaria.

1 Partiti

Presente vicino alle panchine anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Tutto pronto per il fischio d’inizio del match amichevole tra Napoli e Sorrento

Squadra completamente rivoluzionata per l’incontro di questa mattina rispetto a quello di ieri sera in cui gli azzurri hanno trionfato per 3-2.

Non solo campo a Castel di Sangro: c’è, infatti, grande attesa tra i tifosi per l’ufficialità di Miguel Gutierrez in azzurro e di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

Oggi gli azzurri affronteranno in amichevole il Sorrento Calcio allo Stadio Teofilo Patini. L’incontro, inizialmente previsto per le ore 10:00, avrà inizio alle ore 11:00 e sarà trasmesso gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202).

La partita sarà inoltre visibile in streaming gratuito su OneFootball. Per accedere alla diretta:

● Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball via web o tramite app mobile

● Cercare “Napoli” nella barra di ricerca e accedere al profilo ufficiale del Club

● Selezionare la sezione “Partite” e cliccare sull’amichevole desiderata

La visione su OneFootball sarà disponibile in tutte le principali piattaforme:

● Via web, accedendo a questo link

● Tramite app OneFootball per dispositivi iOS e Android.

● Attraverso l’app OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung Smart TV