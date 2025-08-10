NewsCalcioMercato

Raspadori, il jolly silenzioso del Napoli

“Jack” è stato una pedina fondamentale per la conquista dei due scudetti con il Napoli

By Sara Di Fenza
0

Dall’estate 2022, quando lasciò il Sassuolo da campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, Giacomo Raspadori si è imposto come l’uomo duttile per eccellenza del Napoli. Spalletti prima e Conte poi lo hanno utilizzato in ogni ruolo offensivo: attaccante, esterno, trequartista e persino mezzala. Più che un “Jack”, un vero jolly.

Factory della Comunicazione

La prima punta è sempre stata occupata — prima da Osimhen, poi da Lukaku — ma Raspadori ha saputo trovare il suo spazio, spesso risultando decisivo nei momenti chiave. Indimenticabile il gol a Torino contro la Juventus che di fatto consegnò a Spalletti il terzo scudetto azzurro. La scorsa stagione, la firma è arrivata con la punizione vincente a Lecce, un’altra rete pesante nella corsa finale.

Giacomino da Bologna si è distinto per serietà e dedizione: mai una polemica, mai un atteggiamento negativo, anche quando restava in panchina per intere partite. Lontano dalle mode e dai riflettori extra-campo, ha lasciato parlare il campo con gol, assist e giocate.

Il suo impegno silenzioso gli è valso la conferma in Nazionale — ora seguita a distanza da Gattuso — e l’ammirazione di Diego Simeone, che non ha esitato a informarsi su di lui tramite il figlio Giovanni. Un calciatore discreto, ma sempre pronto a colpire nei momenti che contano.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Mercato, Napoli ancora forte su Musah

Senza categoria

Beukema: “Per noi difensori è importante non prendere gol”

News

Napoli – Le due stelle del Belgio le più pagate, poi ci sono gli italiani

Calcio

Raspadori è stato l’uomo dei gol pesanti, pur essendo il più leggero di tutti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.