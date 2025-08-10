NewsCalcioRassegna Stampa

Politano su De Bruyne: "È un campione ma soprattutto un ragazzo d'oro. Quando tocca il pallone fa la differenza"

Il Napoli ha battuto ieri il Girona nella quinta amichevole estiva, per 3-2, ed uno dei protagonisti è stato sicuramente Matteo Politano, che si dice entusiasta di avere Kevin De Bruyne in squadra. Il Corriere dello Sport scrive: “E proveremo a vincere ancora. E poi lo faremo anche contro l’Olympiacos», l’ultimo avversario in arrivo giovedì al Patini. «Per essere pronti alla prima di campionato». Il 23 agosto contro il Sassuolo al Mapei. Finale su De Bruyne: «È un campione ma soprattutto un ragazzo d’oro che si è inserito alla grande. Quando tocca il pallone fa la differenza, lo racconta la sua carriera. Siamo contenti di averlo in squadra, possiamo solo imparare”.

