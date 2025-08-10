Ottaiano: “Spiegazione Var, ok, ma occorre il tempo effettivo nel finale”

Antonio Ottaiano, agente FIFA, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Spiegazione del VAR? Questa cosa era una cosa che auspichiamo da tempo, vedi quanto è successo nella stagione dei 91 punti con Maurizio Sarri. Tutto questo, ovviamente, dà più serenità. Bisogna introdurre il tempo effettivo solo per gli ultimi venti minuti, perché si perde troppo tempo. In Premier, invece, ci sono calciatori con un atteggiamento diverso. Raspadori all’Atletico Madrid? A malincuore, è inevitabile sia per il giocatore che per il Napoli. Di lui non mi libererei mai, è stato decisivo per lo scudetto. Ma la struttura del gioco del Napoli pende sul fatto di fargli giocare ancora meno. Con questi soldi, di fatto, credo che il Napoli andrà a prendere un altro esterno alto giovane. Quest’ultimo avrà qualità, ma con margini di miglioramento. Non arriveranno i vari Sterling, Grealish. Sarei più contento di Kevin. Poi si dovrà prendere il sostituto di Di Lorenzo”.

