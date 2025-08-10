Ore 11,00 LIVE – Amichevole Napoli-Sorrento, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Premi f5 pr aggiornare la pagina

Squadra completamente rivoluzionata per l’incontro di questa mattina rispetto a quello di ieri sera in cui gli azzurri hanno trionfato per 3-2.

Non solo campo a Castel di Sangro: c’è, infatti, grande attesa tra i tifosi per l’ufficialità di Miguel Gutierrez in azzurro e di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

Oggi gli azzurri affronteranno in amichevole il Sorrento Calcio allo Stadio Teofilo Patini. L’incontro, inizialmente previsto per le ore 10:00, avrà inizio alle ore 11:00 e sarà trasmesso gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202).

La partita sarà inoltre visibile in streaming gratuito su OneFootball. Per accedere alla diretta:

● Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball via web o tramite app mobile

● Cercare “Napoli” nella barra di ricerca e accedere al profilo ufficiale del Club

● Selezionare la sezione “Partite” e cliccare sull’amichevole desiderata

La visione su OneFootball sarà disponibile in tutte le principali piattaforme:

● Via web, accedendo a questo link

● Tramite app OneFootball per dispositivi iOS e Android.

● Attraverso l’app OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung Smart TV