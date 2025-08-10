NewsCalcio

Ore 11,00 LIVE – Amichevole Napoli-Sorrento, LE FORMAZIONI UFFICIALI

By Giuseppe Sacco
0

Premi f5 pr aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

Squadra completamente rivoluzionata per l’incontro di questa mattina rispetto a quello di ieri sera in cui gli azzurri hanno trionfato per 3-2.

Non solo campo a Castel di Sangro: c’è, infatti, grande attesa tra i tifosi per l’ufficialità di Miguel Gutierrez in azzurro e di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Meteo

 

Oggi gli azzurri affronteranno in amichevole il Sorrento Calcio allo Stadio Teofilo Patini. L’incontro, inizialmente previsto per le ore 10:00, avrà inizio alle ore 11:00 e sarà trasmesso gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202).

La partita sarà inoltre visibile in streaming gratuito su OneFootball. Per accedere alla diretta:
● Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball via web o tramite app mobile
● Cercare “Napoli” nella barra di ricerca e accedere al profilo ufficiale del Club
● Selezionare la sezione “Partite” e cliccare sull’amichevole desiderata

La visione su OneFootball sarà disponibile in tutte le principali piattaforme:
● Via web, accedendo a questo link
● Tramite app OneFootball per dispositivi iOS e Android.
● Attraverso l’app OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung Smart TV

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Zanoli al Bologna, oggi il giorno del trasferimento

News

Visite mediche per Raspadori, ecco quando

News

Juanlu-Napoli, la soap opera continua. Intanto dalla Spagna arriva un segnale chiaro

News

Politano su De Bruyne: “È un campione ma soprattutto un ragazzo d’oro.…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.