BARCELONA, SPAIN - MARCH 10: Miguel Gutiérrez of Girona FC reacts during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and Girona FC at RCDE Stadium on March 10, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)
NewsCalcioIn Evidenza

Nei prossimi giorni Gutierrez effettuerà le visite mediche

By Giovanni Esposito
0

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Girona e Gutierrez. Il terzino, come riferisce “Il Mattino”, svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni.

Factory della Comunicazione

“18 milioni agli spagnoli (Girona, ndr), che hanno accettato, più piccoli bonus in corso di definizione e il 24enne (Gutierrez, ndr) terzino approderà alla corte di Conte. C’è fretta a chiudere anche per poter valutare le sue condizioni: ha subito una operazione alla caviglia 35 giorni fa, è in piena ripresa, e per settembre dovrebbe essere pronto. Per questo, nonostante le rassicurazioni, si attende il controllo a Villa Stuart. Il mercato del calcio d’estate è spesso un lunghissimo ipermercato semivuoto, dove per fare le spesa si aspetta quasi sempre l’orario di chiusura. E il Napoli si è sottratto al rito”.

Potrebbe piacerti anche
News

E siamo a 8 gol incassati, i movimenti dei centrali restano ancora imperfetti

News

Intorno a KDB Conte vuole creare la struttura per essere competitivi anche in Europa

News

IL MATTINO- De Laurentiis ha due mesi di vantaggio sulle altre

Calcio

Napoli, nome nuovo per il vice Di Lorenzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.