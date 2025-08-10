Nei prossimi giorni Gutierrez effettuerà le visite mediche

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Girona e Gutierrez. Il terzino, come riferisce “Il Mattino”, svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni.

Factory della Comunicazione

“18 milioni agli spagnoli (Girona, ndr), che hanno accettato, più piccoli bonus in corso di definizione e il 24enne (Gutierrez, ndr) terzino approderà alla corte di Conte. C’è fretta a chiudere anche per poter valutare le sue condizioni: ha subito una operazione alla caviglia 35 giorni fa, è in piena ripresa, e per settembre dovrebbe essere pronto. Per questo, nonostante le rassicurazioni, si attende il controllo a Villa Stuart. Il mercato del calcio d’estate è spesso un lunghissimo ipermercato semivuoto, dove per fare le spesa si aspetta quasi sempre l’orario di chiusura. E il Napoli si è sottratto al rito”.