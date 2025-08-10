Napoli-Sorrento: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Altra amichevole per il Napoli. La squadra partenopea scende in campo oggi, domenica 10 agosto, per sfidare il Sorrento, squadra che milita in Serie C, a Castel di Sangro. Dopo il test con il Girona nuova partita quindi per la formazione di Conte, a caccia di indicazioni importanti in vista dell'inizio della nuova stagione, con il campionato che partirà nel weekend del prossimo 24 agosto. La sfida tra Napoli e Sorrento è in programmaoggi, domenica 10 agosto, alle ore 10. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Vergara, Gilmour, Coli Saco; Politano, Lucca, Spinazzola. Alle. A. Conte

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Fusco, Carillo, Colombini; Cuccurullo, Riccardi, Matera; Russo, Esposito, Scala. All. M. Conte Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su OneFootball.

