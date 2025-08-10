NewsCalcioMercato

Napoli, pista Kevin in stand-by: pesa l’infortunio e il prezzo alto

Il brasiliano piace ma l’infortunio rallenta la trattativa

Il Napoli guarda con interesse a Kevin, ma il recente infortunio al menisco lo terrà lontano dal campo per alcune settimane, rallentando inevitabilmente ogni trattativa. Lo Shakhtar, dal canto suo, valuta il giocatore tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che rende la decisione ancora più delicata.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione tra il direttore sportivo Manna e l’allenatore Antonio Conte per definire la strategia di mercato: restano aperte le ipotesi di un rinforzo a centrocampo, di un esterno offensivo o di un doppio intervento per coprire entrambe le esigenze.

