Napoli, nome nuovo per il vice Di Lorenzo

By Vincenzo Buono
Il Napoli non molla la presa su Juanlu Sanchez per il ruolo di vice-Di Lorenzo, ma ha fissato anche una deadline e nel frattempo sonda altre piste.

Il nome che circola in casa azzurra è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona, classe 2003 e quindi Under per le liste. Al momento non c’è una trattativa concreta, ma il club partenopeo ha inserito il suo profilo nella lista dei possibili obiettivi. La sua situazione potrebbe diventare una pista calda nel caso in cui la trattativa per Juanlu dovesse incontrare delle difficoltà. Il Napoli, quindi, si prepara a diverse opzioni per non farsi trovare impreparato.
Fonte: TMW

