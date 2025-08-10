Adnkronos News

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Incendio nella sala macchine della motonave 'Raffaele Rubattino' della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L'incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l'area è stata sigillata. A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell'equipaggio. La motonave 'Raffaele Rubattino' è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto da fare”. E va a…

Adnkronos News

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi della Juve si scatenano

Adnkronos News

Musetti e Cobolli eliminati a Cincinnati, ma si divertono insieme

Adnkronos News

Gaia, lo sfogo e le lacrime: “Ansia e solitudine dettano legge”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.