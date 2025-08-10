NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Girona 3-2 – Politano sottolinea: “Contenti per la vittoria: anche in amichevole l’obiettivo è sempre lo stesso”

Il Napoli ha giocato ieri la quinta amichevole estiva, contro gli spagnoli del Girona, a Castel Volturno. Uno dei protagonisti della gara, vinta per 3-2, è stato ancora una volta Matteo Politano. Il Corriere dello Sport scrive: “Novanta minuti come sempre: avanti e indietro. Mai banale, un paio di giocate di classe e la solita infinita fase difensiva. Matteo Politano continua a essere il grande equilibratore della squadra, nonché uno dei punti fermi di Conte a prescindere dal sistema di gioco. «Siamo contenti per la vittoria: anche in amichevole l’obiettivo è sempre lo stesso», dice Matteo, 32 anni compiuti domenica. «Non è importante chi sia a segnare, noi attacchiamo e difendiamo tutti. Tra l’altro con i nuovi arrivi possiamo fare qualsiasi modulo: si stanno inserendo bene e soprattutto siamo felici del gruppo che stiamo creando insieme»”.

