Mirko Conte: “Squadra di ritmo e qualità molto superiori alla nostra”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Al termine dell’amichevole col Napoli, vinta dai Campioni d’Italia per 4-0, il tecnico del Sorrento, Mirko Conte ha analizzato la prestazione dei suoi, ecco le sue parole:

“Ovviamente oggi non è il risultato che conta perché avevamo contro una squadra di ritmo e qualità molto superiori alla nostra. Tuttavia, ho avuto le risposte che mi aspettavo dopo ventuno giorni di ritiro. Stiamo cercando di mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della partita con la Salernitana, abbiamo davanti un’altra settimana di lavoro e prepareremo al meglio il primo impegno ufficiale”.

