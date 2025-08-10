Mercato, Napoli ancora forte su Musah

Il Napoli è tornato forte su Yunus Musah del Milan per dare forza, velocità e duttilità al centrocampo azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dell’operazione di mercato in questione e dell’eventuale sostituto in caso di fumata nera:

“Negli ultimi giorni, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l’idea Musah è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l’inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l’aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni. Il calciatore piace particolarmente a mister Antonio Conte”.