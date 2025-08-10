Lukaku, il vecchio ed il nuovo, generoso come sempre

Ha lui, Lukaku, il numero 9 sulla schiena, quello dei centravanti, eppure è lui l’assist-man, per l’amico De Bruyne. Contro il Girona vanno in scena le prove d’intesa tra KDB e Big Rom. Il Napoli lo ritrova generoso, come sempre…Scrive il CdS: “Sono stati 75 minuti di corse, rincorse e ricami per Big Rom, che avrà tutto il tempo per ripresentarsi in area di rigore reclamando un gol, il suo biglietto da visita. Contro il Girona, com’è nel suo stile, ha lavorato tanto di squadra con movimenti codificati e altri inediti che tracciano un’altra strada oltre quella classica già battuta. Oltre a proporsi con la porta avversaria spesso alle sue spalle, invitando gli altri ad inserirsi, Lukaku si è mostrato attivo e disponibile nelle preventive, nei ripiegamenti difensivi, nei recuperi spesso anche ben oltre i suoi centrocampisti, soprattutto nel primo tempo. Nel primo pressing per recuperare palla, il 9 di Conte ha proposto di sé l’ennesima versione alternativa di attaccante totale che non sa stare fermo e non sa stare solo in area di rigore”

