Le note del napolionline su Napoli/Girona

Il Napoli si è imposto per 3‑2 contro il Girona nella serata del 9 agosto 2025 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il successo è arrivato al termine di una partita intensa e dinamica, in piena fase di preparazione per la nuova stagione.

Cronaca dei gol

4′ – Giovanni Di Lorenzo sfrutta un corner calibrato da Kevin De Bruyne e con un colpo di testa batte il portiere – vantaggio azzurro.

15′ – Kevin De Bruyne, servito da Lukaku, firma il 2‑0 con un sinistro preciso – la sua prima rete con la maglia del Napoli.

23′ – Ancora De Bruyne: azione corale conclusa con un sinistro vincente – doppietta per KDB.

34′ – Cristhian Stuani accorcia le distanze con un tap‑in dopo una punizione di Asprilla e una respinta di Meret.

42′ – Stuani firma il 3‑2 con un destro sotto la traversa su cross dalla sinistra, riaccendendo le speranze del Girona.

Prestazioni individuali

De Bruyne è stato decisivo: doppietta e qualità nella costruzione offensiva.

Stuani ha illuminato il primo tempo del Girona, segnando due gol e mantenendo viva la partita.

Debutto di Vítor Reis nella difesa catalana e minuti importanti per McTominay e Gilmour nel Napoli. Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno effettuato diversi cambi, dando spazio ai giovani e provando nuove soluzioni tattiche. Il Napoli ha controllato il ritmo della gara, gestendo il possesso e cercando di non concedere spazi al Girona, che ha comunque provato fino all’ultimo a trovare il pareggio. La partita, pur essendo un’amichevole, ha offerto intensità e spunti interessanti per i tifosi e per lo staff tecnico in vista dell’inizio del campionato.

A cura di Giovanni Mirengo