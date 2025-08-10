Juanlu-Napoli, la soap opera continua. Intanto dalla Spagna arriva un segnale chiaro

Il Napoli ed il Siviglia continuano la trattativa per Juanlu Sanchez, anche se il club partenopeo ha fatto sapere che non alzerà ulteriormente l’asticella rispetto ai 17 milioni offerti. Il Corriere dello Sport scrive: “Nel frattempo, il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: “el culebrón”, la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti. Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un’intesa per l’acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l’indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita. Per la cronaca: Juanlu è stato convocato per l’amichevole di oggi contro il Tolosa. Un segnale chiaro: nulla di già chiuso”.

Factory della Comunicazione