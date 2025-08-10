NewsCalcioRassegna Stampa

Intorno a KDB Conte vuole creare la struttura per essere competitivi anche in Europa

By Giuseppe Sacco
Il Napoli,  in estate è riuscito a mettere le mani su un fuoriclasse come Kevin De Bruyne ed è intorno a lui che adesso Conte vuole creare la struttura per essere ancora competitivi per lo scudetto ma pure per togliersi delle soddisfazioni in Champions. Dove la parola d’ordine, per dirla alla Lukaku, sarà “divertirsi”. Per divertire bisogna attaccare, creare, segnare. E allora ecco che l’inserimento di De Bruyne da mezzala servirà proprio a questo: imprevedibilità in costruzione, capacità di ribaltare velocemente l’azione e verticalità. Con PolitanoLang e Neres che dovranno fare la differenza nell’uno contro uno sulle fasce. Con De Bruyne mezzala, sarà fondamentale la capacità di andare senza palla dell’altra mezzala: Kevin illumina con una facilità di calcio che sta impressionando anche negli allenamenti, McTominay e Anguissa dovranno trasformarsi in attaccanti veri, andando a riempire l’area accanto al centravanti.  Fonte: Gazzetta

