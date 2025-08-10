CalcioNapoliNews

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: condizioni serie

By Gabriella Calabrese
0

L’ex ad del Catania e attuale ds dell’Enna Calcio in Serie D Pietro Lo Monaco è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona del palermitano dopo aver perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti. Lo riferisce il quotidiano Vivi Enna e lo si legge attraverso Sportmediaset. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale. Lo Monaco avrebbe rimediato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero serie. “Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli”, il messaggio di augurio dell’Enna sui suoi profili social.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Ore 11,00 LIVE – Amichevole Napoli-Sorrento (2-0) Pressing asfissiante degli…

Calcio

Si raffredda la pista Miretti, torna in auge Yunus Musah

Calcio

Le novità in Napoli/Girona: pressing e mediana fab four

News

Napoli-Girona 3-2 – Politano sottolinea: “Contenti per la vittoria: anche…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.