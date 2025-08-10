Il Napoli, quasi al competo, attende Juanlu e qualche occasione

Il Napoli, avendo lavorato a lungo sul mercato prima dei due ritiri, può temporeggiare sul mercato. Gli azzurri, secondo “Il Mattino”, saranno alla finestra in attesa di occasioni.

“Si è cominciato il primo luglio e si finirà il 1 settembre, quando si saranno giocati già due turni di campionato: a destra, come vice Di Lorenzo, si scalda Juanlu del Siviglia . Ma gli andalusi, forse perché hanno alle spalle qualche altra offerta, hanno iniziato un gioco al rialzo che non piace al club azzurro. C’è la pressione del nazionale spagnolo under 21 (qui è atteso da 5 anni di contratto a 1,9 milioni a stagione) ma non basta: l’intesa sembrava a portata di mano. Ma c’è ancora da lavorare. Ecco, le occasioni della Premier per lo shopping di dopo Ferragosto. Intascati quasi 28 milioni di euro dall’Atletico Madrid per Jack Raspadori, ecco come al solito, Manna è pronto a investirli immediatamente”.